Nieoficjalnie: Prokuratura nie odpuści ws. aresztu dla Durczoka

Jak ustaliła nieoficjalnie Wirtualna Polska, piotrkowska prokuratura będzie odwoływać się od decyzji sądu, który odmówił tymczasowego aresztowania Kamila Durczoka. - Przejechał pijany pół Polski. To cud, że nikomu się nie stało - mówi nam jeden ze śledczych, znający kulisy sprawy.

Z zarzutem nie zgadzają się obrońcy Durczoka. - Byłem zdziwiony, że prokuratura postawiła zarzut sprowadzenia zagrożenia katastrofy w ruchu lądowym. Żadne dowody nie świadczyły o tym, że coś takiego mogło się wydarzyć. W mojej opinii, celowo przedstawiono taki zarzut, by mieć podstawę, by wnioskować o tymczasowy areszt - mówi WP mec. Łukasz Isenko.

Sąd podzielił argumentację obrońców Durczoka i podjał decyzję, że nie ma potrzeby aresztować go na 3 miesiące. Z naszych informacji wynika, że śledczy będą chcieli przekonać sąd II instancji opinią biegłych, która wskazywałaby, że Durczok przed kolizją poruszał się z niedozwoloną prędkością. W tamtym miejscu obowiązuje ograniczenie do 70 km/h.

- Według naszej opinii, Kamil Durczok w miejscu zdarzenia poruszał się z dozwoloną prędkością. Uważamy, że w sposób obiektywny można to ustalić – twierdzi adwokat Kamila Durczoka mecenas Łukasz Isenko.

W prokuraturze jednak panuje przekonanie, że dziennikarz powinien ponieść surowe konsekwencje swojego czynu. Chociażby z jednego powodu. Durczok w piątek miał jechać kilka godzin pod wpływem alkoholu. Miał wracać z Helu do Katowic. To, że nikomu się nic nie stało podczas kolizji – nie zmienia w żaden sposób podejścia do dziennikarza.