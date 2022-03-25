Коли бомба вибухає тихо

Потім Тетяна прощалася з батьками. Тепер у неї з очей знову ллються сльози, тяжко про це розповідати, навіть на пальцях. Коли мама довідалася про їхній виїзд, питала: «чому ви нас залишаєте?» Тетяна пояснювала, що це не так, що вони повернуться, що їм допоможуть… Батьки Тетяни теж не чують, а тато на додаток ще й паралізований. Така довга подорож не для них. Якщо навіть завиють сирени і вони їх почують – не мали б як втікати у підвал…