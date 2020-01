Kolejny wypadek w Tatrach. Turysta ześlizgnął się z Buli pod Rysami

Kolejny wypadek w Tatrach. Turysta wchodzący na Rysy poślizgnął się i runął w dół. Konieczna była pomoc TOPR.

Do wypadku doszło w rejonie Buli pod Rysami. Turysta poślizgnął się, przewrócił i zsunął ze zbocza. Zatrzymał się kilkadziesiąt metrów niżej - informuje rmf24.pl.

W akcji ratowniczej brał udział śmigłowiec TOPR, który przetransportował rannego mężczyznę do szpitala w Zakopanem.

Przypomnijmy, że w sobotę na tej samej trasie doszło do śmiertelnego wypadku. We wtorek ratownicy TOPR interweniowali po raz kolejny - zabrali do szpitala kobietę, która również poślizgnęła się i spadła podczas wchodzenia na szczyt.