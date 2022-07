Kolejny start chińskiej rakiety. Gdzie tym razem spadną jej szczątki?

Rakieta Long March 5B osiąga wysokość 53 metrów i waży ponad 848 ton. Jest gigantyczna i nie spali się całkowicie w atmosferze wracając na ziemię. Co gorsza, jej rdzeń przez jakiś czas utrzymuje się na orbicie, zanim spadnie na ziemię. To oznacza, że nie do końca wiadomo, gdzie wejdzie w atmosferę i gdzie spadnie. Ostatni start zakończył się niekontrolowanym upadkiem szczątków rakiety do Oceanu Indyjskiego, w pobliżu Malediwów. Rok wcześniej szczątki rakiety runęły na Wybrzeże Kości Słoniowej i zniszczyły kilka domów. Na szczęście nie było ofiar.