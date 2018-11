Kolejny kraj przeniesie ambasadę do Jerozolimy. Kontrowersyjny prezydent-elekt podjął decyzję

Jair Bolsonaro zapowiedział przeniesienie ambasady Brazylii z Tel Awiwu do Jerozolimy. Z decyzji zadowolony jest premier Izraela, który stwierdził, że to zacieśni przyjaźń pomiędzy oboma krajami.

Brazylijski prezydent-elekt zapowiedział, że chce przenieść ambasadę tego kraju w Izraelu z Tel Awiwu do Jerozolimy. - Izrael jest suwerennym państwem i należycie go szanujemy. Jeśli zdecydują o swojej stolicy to podejmiemy odpowiednie kroki - mówił Jair Bolsonaro w wywiadzie dla izraelskiego dziennika "Israel Hayom". Wcześniej na przeniesienie swojej ambasady zdecydowały się Stany Zjednoczone i Gwatemala.