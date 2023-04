Kolejny kraj na celowniku Kremla. Tym razem poza Europą

Napięta sytuacja w Sudanie. Są ofiary

W sobotę w Sudanie wybuchły starcia między siłami rządowymi SAF, a paramilitarnymi RSF. W ramach proponowanych przez rząd zmian, RSF miały zostać wcielone do regularnych Sił Zbrojnych, ale generałowie nie mogli zgodzić się co do terminu, w jakim ma to nastąpić. Polityczny spór szybko przerodził się w starcia zbrojne.