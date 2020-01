Kolejny awans w rządzie. Jacek Ozdoba ma zostać wiceministrem klimatu

Jacek Ozdoba – poseł klubu PiS związany z Solidarną Polską Zbigniewa Ziobro – w tym tygodniu ma zostać nowym członkiem rządu – dowiaduje się WP. Były stołeczny radny i bliski współpracownik Patryka Jakiego będzie pracować w powołanym po wyborach parlamentarnych resorcie klimatu jako wiceminister. To kolejny awans w rządzie w ostatnich tygodniach.

Powodów odwołania polityka resort nie podał, ale – jak nieoficjalnie słyszymy – przyczyną dymisji miał być brak skutecznej polityki dotyczącej gospodarki odpadami. A to właśnie za reformę rynku odpadów, w tym wdrożenie Bazy Danych Odpadowych, do której firmy muszą raportować ilości wytwarzanych odpadów, odpowiedzialny był Mazurek.

Do niedawna Mazurek pracował m.in. nad ustawą o rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), która ma obciążyć większą odpowiedzialnością finansową za gospodarkę odpadami firmy, które wprowadzają na rynek opakowania. Ostatnim zadaniem Mazurka był nadzór nad zmianami w ustawie o gospodarowaniu odpadami, która nałożyła na przedsiębiorców obowiązek rejestracji w Bazie Danych Odpadowych. – I z tym sobie nie poradzono – twierdzi nasz informator z rządu.

Z rady miasta do ministerstwa

Kilka tygodni temu poseł Ozdoba zorganizował w Sejmie konferencję prasową na temat znaczących podwyżek opłat za odbiór odpadów komunalnych w stolicy, które po kieszeniach uderzą zwłaszcza najbiedniejszych mieszkańców. Kwestią tą polityk aktywnie zajmował się, kiedy pełnił jeszcze funkcję stołecznego radnego. Od początku działania w samorządzie Ozdoba należał do komisji środowiska.

– Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski lubi mówić o ekologii, lubi podejmować uchwały, które są związane z walką z ociepleniem klimatu, mówi bardzo dużo o tym, tylko nie zajmuje się tym, co tak naprawdę do niego należy – oceniał niedawno w Sejmie Ozdoba. Według posła klubu PiS, Warszawa ma problem nie tylko z odbiorem odpadów, ale też z ich późniejszym przetwarzaniem. – Europejskie standardy zupełnie odbiegają od tego, co mamy w tej chwili w Warszawie – podkreślił przyszły wiceminister.