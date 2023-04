Kolejny atak białoruskich hakerów. Powołania do nieistniejącej brygady

Dostałeś SMS-a zapraszającego do służby w Litewsko-Polsko-Ukraińskim Korpusie? A może taka informacja dotarła do ciebie przy pomocy komunikatora Telegram? MON ostrzega: to fake. Za te fałszywe wiadomości odpowiadają białoruscy hakerzy z grupy UNC 1151. Tej samej, która zdaniem firmy Mandiant, odpowiadała za włamania na skrzynki e-mailowe polityków.