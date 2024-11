Kolejne zarzuty w ośrodku wychowawczym na Dolnym Śląsku

Drugi pracownik Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Jerzmanicach-Zdroju, Mirosław W., został oskarżony o spowodowanie lekkich obrażeń ciała u jednego z wychowanków. Zatrzymanie nastąpiło po wizytacji resortu sprawiedliwości. To kolejny przypadek przemocy w tej placówce.

Wcześniej 60-letni Jacek T., inny wychowawca, został tymczasowo aresztowany za znęcanie się nad 13-letnim chłopcem , czym miał doprowadzić nastolatka do próby samobójczej. Chłopiec jest w śpiączce farmakologicznej.

Jacek T. nie przyznał się do winy, grozi mu od dwóch do 15 lat więzienia. 60-latek był wieloletnim pracownikiem i wychowawcą w placówce.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Liliana Łukasiewicz poinformowała, że "znęcanie polegało między innymi na biciu po głowie, na kopaniu i szarpaniu. Miało to miejsce kilkukrotnie w ciągu tego dnia. Prokurator zakwalifikował to jako znęcanie, które doprowadziło małoletniego do targnięcia się na własne życie".