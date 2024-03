"Niebezpieczne manewry Chin". Doszło do starcia na morzu

Rzecznik straży przybrzeżnej Filipin, Jay Tarriela, poinformował we wtorek, że co najmniej czterech filipińskich marynarzy doznało obrażeń w wyniku użycia przez chińskie siły bezpieczeństwa armatek wodnych na Morzu Południowochińskim. W odpowiedzi na ten incydent, zastępca ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Filipin.