Kolejne przeszukanie w siedzibie "szarlatana". Zabezpieczono suplementy

Oskar Dorosz jest jedną z głównych postaci serialu "Szarlatan", który Wirtualna Polska tworzy we współpracy z "Audioteką" . To opis ogromnego biznesu prowadzonego na krzywdzie chorych.

Dorosz, 25-latek nazywający się "naturopatą", od ponad dwóch lat robi furorę w sieci. W mediach społecznościowych obserwują go setki tysięcy osób. Konsultuje pacjentów, a nawet udziela im porad i zaleca terapię. Chwali się, że wyleczył ponad 400 osób z nowotworów.

Do niego właśnie trafiła pani Ewa, jedna z bohaterek naszych reportaży. Wykryto u niej guzek w piersi, ale Dorosz przekonywał, że to nie nowotwór. Przepisał mnóstwo witamin i suplementów. Pół roku później kobieta miała już przerzuty do głowy. Zmarła w listopadzie 2023 roku.