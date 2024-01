Kolejne problemy Pietrzaka. "Nagranie jest analizowane"

"Wydałem polecenie rozpoczęcia postępowania sprawdzającego w kwestii audycji Telewizji Republika, w której występował Pan Jan Pietrzak. Procedura polega na wystąpieniu przez Biuro KRRiT do nadawcy o nagranie audycji i ustosunkowanie się do zarzutów skarżących. Następnie nagranie jest analizowane. Na podstawie tego postępowania Przewodniczący KRRiT (jako organ) podejmie decyzję o dalszych działaniach. To jest standardowa procedura" - napisał Maciej Świrski na platformie X.