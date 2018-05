Kolejne ograniczenia w Sejmie. Tym razem z powodu remontu

Centrum Informacyjne Sejmu podaje, że we wtorek w holu głównym Parlamentu rozpoczną się prace porządkowe i remontowe. Ich przebieg utrudni pracę dziennikarzy, którzy będą musieli korzystać z innych pomieszczeń.

"Informujemy, że we wtorek (29.05) w holu głównym Izby (parter i I piętro) rozpoczynają się prace remontowe oraz porządkowe. Do czasu ich zakończenia ta część Sejmu będzie czasowo wyłączona z użytkowania. Przedstawicieli mediów zapraszamy do korzystania z innych części Parlamentu, w tym m.in. budynków B, G i F (Centrum Medialne)" - czytamy w komunikacie CIS.