Kolejne niewybuchy w Dzierżoniowie. Mieszkańcy zostaną ewakuowani

Policja zabezpiecza teren wokół mostu w Dzierżoniowie. Na miejscu znaleziono niewybuchy. We wtorek rano mieszkańcy okolicy zostaną ewakuowani. Akcja może potrwać nawet cały dzień.

- Najpóźniej do godziny 9.00 należy opuścić teren objęty ewakuacją. Dotyczy to zarówno mieszkańców, jak i osób korzystających z położonych w tym obszarze instytucji, firm i placówek edukacyjnych. Ewakuacja jest obowiązkowa. Prosimy o stosowanie się do poleceń służb, które będą ją przeprowadzały - poinformował burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski.