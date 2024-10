Kolejne miliony na biznesy Sakiewicza. Na jaw wychodzą nowe kwoty

W piątek ujawniliśmy w Wirtualnej Polsce, że Fundacja Niezależne Media oraz spółki powiązane z Tomaszem Sakiewiczem za rządów PiS dostały co najmniej 10,1 mln zł od państwowych spółek w formie darowizn czy sponsoringów. Spółki te dodatkowo wydały 15 mln zł z "budżetów medialnych". To wciąż tylko część wsparcia, które pod rządami PiS płynęło do biznesów Sakiewicza.