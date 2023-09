Kolejne informacje o Krzysztofie? Jest sygnał ze stacji benzynowej

"Nie jestem pewna, ale właśnie wyjeżdżałam 20 minut temu ze stacji benzynowej przy ul. Poznańskiej 3a w Sękowie. Chciałam się upewnić, czy to jest ta zaginiona osoba. Starszy mężczyzna, z który z nim przyjechał czarnym samochodem na rejestracjach PMI stanął w drzwiach wejściowych na stację. Gdy zorientował się, że go obserwuję, po chwili bardzo podobny chłopak do zaginionego wyszedł z głowę okręconą tak, jakby nie chciał po prostu się ujawniać. Może warto dzwonić na policję, żeby sprawdziła kamery? Może faktycznie to był Krzysztof?" – pisze kobieta w mediach społecznościowych.