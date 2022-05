Kolejne alerty IMGW. Tym razem przed silnym wiatrem. Kiedy pogoda się uspokoi?

Alerty drugiego i pierwszego stopnia

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem nie obejmują tylko południowych powiatów województw: opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W pozostałej części tych regionów, jak i w województwach: dolnośląskim, świętokrzyskim, oraz w południowej części lubelskiego wystosowano ostrzeżenie najniższego, pierwszego stopnia. Oznacza to wiatr wiejący ze średnią prędkością 40 km/h, przy porywach dochodzących do 75 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 80 proc., a ostrzeżenie obowiązuje do godziny 19.