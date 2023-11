Kolejna ustawa nowej koalicji. "Przepisywanie majątku na żonę to fikcja"

Ustawa bywa nazywana "lex Morawiecki', bo najwięcej spekulacji dotyczy majątku ustępującego premiera. Mateusz Morawiecki wprawdzie co roku składa oświadczenie majątkowe, jednak jego żona nie była do tej pory do tego zobowiązana. A w 2013 roku małżeństwo podzieliło majątek, którego wartość jest szacowana nawet na ponad 100 milionów złotych.