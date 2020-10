Kolejna rekonstrukcja, tym razem w Pałacu. Andrzej Duda modyfikuje skład kancelarii

Z kancelarią miał pożegnać się jej dotychczasowy wiceszef - Paweł Mucha. Jednak miał on wraz z grupą innych urzędników prosić głowę państwa o pozostanie na urzędzie. "Wyborcza" donosi, że wstawić się za nim miała pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda - ta przekonała męża, że potrzebna jest "ciągłość" w administracji. - To są bezpośrednio ustalenia pana prezydenta z ministrami prezydenckimi, co do obsady tych najważniejszych stanowisk, osób, które są w kierownictwie Kancelarii - uprzedzał doniesienia w ostatnim wywiadzie w Programie 1 Polskiego Radia Paweł Mucha.