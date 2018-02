Kolejna krytyka w stronę ustawy Gowina. List od 120 profesorów

Nie milknie echo zaproponowanej przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego Ustawy 2.0. Do krytyki zaproponowanego projektu dołączyło 120 profesorów, którzy wysłali do wicepremiera list z korektą do "Konstytucji dla Nauki".

Projekt Jarosława Gowina nie został dobrze przyjęty w środowisku prawicy (PAP, Fot: Paweł Supernak)

W poniedziałek Jarosław Gowin zapowiedział swój nowy projekt "Konstytucję dla Nauki". Ustawa ma za zadanie "zmienić oblicze polskiej nauki i szkolnictwa wyższego". Pomysł wicepremiera został jednak skrytykowany, nawet w szeroko rozumianym obozie prawicy.

Suchej nitki nie zostawili na nim eksperci Radia Maryja, "Gazety Polskiej", a nawet jego polityczni koledzy. Ryszard Terlecki ocenił, że ustawa Gowina "nie przejdzie". Minister nauki i szkolnictwa wyższego uznał wypowiedź wicemarszałka Sejmu za atak w obóz Zjednoczonej Prawicy.