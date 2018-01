Kolejna dewastacja budynku należącego do PiS. Atak po Czarnym Proteście

W środę miał miejsce w Warszawie protest, przeciwko odrzuceniu przez sejm projektu ustaw łagodzących prawo aborcyjne. Przemarsz zatrzymywał się przed partyjnymi siedzibami. Zaatakowany został budynek PiS na ul. Nowogrodzkiej.

Kiedy protestujący doszli do biura PiS doszło do przepychanek uczestników marszu i policji. Budynek został oblany czerwoną farbą - informuje portal wpolityce.pl.

To szósty od października atak, na budynki należące do polityków PiS. Do ostatniego z nich doszło w sylwestra. Z kolei we wtorek nieznany sprawca wysmarował odchodami biuro poselskie Kornelii Wróblewskiej z Nowoczesnej.