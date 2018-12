Kolejka niżów czeka przy polskiej granicy. Przyniosą nam ocieplenie

Pogoda od jakiegoś czasu daje nam popalić. Jeszcze parę dni temu szalał mróz, a obecnie lokalnie nocą mamy do czynienia z przymrozkami, które powodują, że wilgoć po ostatnich opadach zamarza, powodując gołoledź. To efekt rozpogodzeń, które przyniósł słaby ośrodek wyżowy, który pojawił się po przejściu frontu chłodnego.

Jedynym plusem tej zmiany będą wyższe temperatury. Pod koniec tygodnia na zachodzie Polski nawet do +12 stopni. Poza ociepleniem nastąpi także wzrost prędkości wiatru. Co prawda będzie on nieco obniżał temperaturę odczuwalną, ale na plus trzeba dodać pozbycie się wszelkich zanieczyszczeń w warstwie granicznej, a więc tuż przy powierzchni ziemi.