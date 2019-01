Koledzy kazali 15-latce klęczeć. Kopali i nagrywali brutalny film

Podstępem zwabili Izę na plac obok szkoły. Tam dopadli ją w kilka osób. Kazali klęczeć i przepraszać, bo podobno obraziła kogoś z nich. Chociaż 15-latka zaczęła przepraszać, bili ją i kopali. Filmik ze zdarzenia wrzucili do sieci.

"Zginiesz marnie"

- Przeglądając telefon córki doszłam do wiadomości z lipca-sierpnia, że jedna z dziewczyn chciała wyjaśnić sytuację, że moja córka ją brzydko nazwała. Nakłaniała ją do spotkania latem, ale nie doszło ono do skutku. Iza później nie miała telefonu przez kilka miesięcy, więc tak to wisiało w powietrzu. Kiedy na Święta otrzymała telefon, zaczęła dostawać wiadomości od jednej z dziewczyn – opowiada w "Interwencji" pani Joanna, matka Izabeli.