Kolędy polskie. Z narodzenia Pana [TEKST]

Z narodzenia Pana - tekst kolędy

Z Narodzenia Pana dzień dziś wesoły. Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły. Radość ludzi wszędzie słynie. Anioł budzi przy dolinie pasterzów, co paśli pod borem woły.

Wypada wśród nocy ogień z obłoku, dumają pasterze w takim widoku. Każdy pyta: "Co się dzieje? Czy nie świta? Czy nie dnieje? Skąd ta łuna bije, tak miła oku!"

Ale gdy anielskie głosy słyszeli, zaraz do Betlejem prosto bieżeli tam witali w żłobie Pana, poklękali na kolana i oddali dary, co z sobą wzięli.

Odchodzą z Betlejem pełni wesela, że już Bóg wysłuchał próśb Izraela gdy tej nocy to widzieli, co prorocy widzieć chcieli, w ciele ludzkim Boga i Zbawiciela.

I my z pastuszkami dziś się radujmy, chwałę z Aniołami wraz wyśpiewujmy, bo ten Jezus z nieba dany, weźmie nas między niebiany, tylko Go z całego serca miłujmy!

Boże Narodzenie 2020 - tradycja

Boże Narodzenie tradycyjnie obchodzimy 25 i 26 grudnia. W tradycji chrześcijańskiej to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grudnia. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), zwanego adwentem. W Kościele katolickim jest to święto nakazane.