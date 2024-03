Czterech podejrzanych o atak, w wyniku którego zginęło ponad 130 osób, zostało zidentyfikowanych podczas rozprawy sądowej w Moskwie jako Dalerjon Mirzoev, Saidakram Rachabalizoda, Muhammadsobir Fajzow i Shamsiddin Fariduni. Postawiono im zarzuty popełnienia aktu terrorystycznego i wszyscy trafili do aresztu na co najmniej dwa miesiące.

Mężczyźni po masakrze nie zmienili także ubrań i uciekli tym samym pojazdem, którym przyjechali do Crocus City Hall, co ułatwiło ich wyśledzenie. Czterech Tadżyków zostało zatrzymanych w pobliżu Briańska.

Trzeci z podejrzanych, Fajzow, to 19-letni fryzjer. Zgodnie z informacjami na portalu społecznościowym VKontakte, mieszka w Rosji od ubiegłego roku. W sieci pojawił się jego paszport, który sugeruje, że pochodzi on z Tadżykistanu i do Rosji przybył niedawno, co odpowiada informacjom zamieszczonym w sieci.