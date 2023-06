Koci wirus grypy ponad podziałami. Areszt dla kotów polityków na prawicy i lewicy

"SE" dokonał szybkiej oceny sytuacji, co dzieje się w tych okolicznościach z kotami Jarosława Kaczyńskiego, znanego z zamiłowania do tych zwierząt. Jan Maria Tomaszewski, kuzyn prezesa PiS, uspokoił dziennikarzy, że mieszkające w domu na Żoliborzu czworonogi wicepremiera są "niewychodzące". Ujawnił też, że jego krewny oczywiście dmucha na zimne i podjął wszelkie działania zaradcze, by ukochane futrzaki nie spotkały się z zagrożeniem.