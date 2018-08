Kobieta zaginęła na Helu. Jej rodzina oskarża ratowników

Rodzina 36-letniej pani Sylwii, która dwa tygodnie temu zaginęła na Helu, zarzuca ratownikom, że działali zbyt wolno i przerwali akcję poszukiwawczą. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa odpiera jej zarzuty.

Kobieta zaginęła 8 sierpnia po godzinie 20. Pani Sylwia weszła do morza w miejscu, gdzie obowiązywał zakaz kąpieli i od tamtej pory nikt jej nie widział. Jej rodzina twierdzi, że służby ratunkowe działały opieszale.

- Jeżeli dalsze poszukiwania zostają uznane za nieskuteczne, na przykład przez to, że robi się zbyt ciemno lub warunki atmosferyczne temu nie sprzyjają, to akcja zostaje zakończona. Jeżeli istnieją przesłanki, że ta osoba mogłaby przeżyć w danych warunkach w wodzie, to akcja zostaje wznawiana - tłumaczy.