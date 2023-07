Kobieta zabita przez aligatora w Południowej Karolinie. "Strzegł" jej ciała

Członkowie lokalnej społeczności są w szoku po śmierci 69-latki. W rozmowie ze stacją WTOC-TV jedna z mieszkanek opowiada o niedawnym spotkaniu z gadem. - Byliśmy na przejażdżce wózkiem golfowym z naszymi psami, gdy pojawił się ogromny aligator. Był niecałe pięć stóp od nas - mówi Michelle Cheadle. - Musisz być świadomy swojego otoczenia. Zrozumieć, że one tu mieszkają i to jest ich terytorium. Uszanować to i trzymać się z daleka - przestrzega wszystkich.