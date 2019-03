Kobieta może zostać prezydentem Słowacji. Po raz pierwszy w historii

Zuzana Czaputova może zostać pierwszą prezydent Słowacji. Prawniczka dopiero weszła do świata polityki, a już w pierwszej turze wyborów prezydenckich zdobyła 40,6 proc. głosów.

- Okazuje się, że człowiek nie musi porzucać swoich wartości, może być prawdziwy i autentyczny. Nie musi odwoływać się do demagogii, by pozyskać wyborcę. Może być właśnie inaczej - powiedziała Zuzana Czaputova po ogłoszeniu wyników. Swoim wyborcom dziękowała nie tylko po Słowacku, ale też po węgiersku, rusińsku i romsku. To języki głównych mniejszości narodowych i etnicznych na Słowacji.