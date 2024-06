KO przebija PiS w nowym sondażu. "Tusk może przewagę przehulać"

Tusk ma przewagę. Musi uważać, by jej nie "przehulać"

- Nastąpiła pewna konsolidacja, jeśli chodzi o partie polityczne. Mamy zmianę lidera, już nie PiS, a Koalicja Obywatelska. Natomiast to, co może zaskakiwać, to silna pozycja Konfederacji, która jest z pewnością także wynikiem kampanii związanej z zarządzaniem strachem. Czyli tym, co robiło kiedyś PiS, ale już tej partii nie przynosi to korzyści, bo mamy nagłaśniane różne afery, np. z Funduszem Sprawiedliwości, co może części wyborcom uświadomiło skalę nadużyć i doprowadziło do ich odpływu - mówi Wirtualnej Polsce prof. Arkadiusz Modrzejewski, dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego.