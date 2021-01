KO chce zbadania finansowania "wyborów Jacka Sasina". Składa wniosek do NIK

Wybory prezydenckie. KO krytykuje rekompensatę dla Poczty Polskiej

Twierdzi, że jeśli ktoś ma zwracać gotówkę, to powinni to być Mateusz Morawiecki i Jacek Sasin, a nie polscy podatnicy. - Nie może być tak, że państwo płaci drugi raz za to samo. To skandal, hucpa i legalizacja bezprawia - grzmi poseł Koalicji Obywatelskiej. Przypomina, że decyzja o "usłudze kopertowej" wicepremiera odpowiedzialnego za przeprowadzenie wyborów została uznana za niezgodną z prawem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.