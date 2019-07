Knurów. Wypadek na A1. TIR z węglem wywrócił się po zderzeniu z autem. Dziecko trafiło do szpitala

Knurów - to tam doszło do wypadku na autostradzie A1. Ciężarówka z węglem zderzyła się z samochodem osobowym. Siłę uderzenia była tak duża, że TIR przewrócił się, rozsypując ładunek. Do szpitala trafiło 9-letnie dziecko, kierowcy mogą spodziewać się sporych utrudnień.

Knurów. Wypadek na A1, spore opóźnienia (google maps)

Do zdarzenia doszło w czwartek około południa. Pojazdy zderzyły się na autostradzie A1, w okolicach MOP Knurów w kierunku na Pyrzowice.

- Ruch odbywa się po pasie awaryjnym. Utrudnienia są też w drugim kierunku - w stronę granicy państwa - cytuje policję "Dziennik Zachodni".

W samochodzie osobowym znajdowało się 9-letnie dziecko. Zostawiało przewiezione do szpitala na badania.

