Knurów. Areszt dla podejrzanego o zastrzelenie żony

Ciało kobiety zostało znalezione we wtorek , w mieszkaniu. Policjanci udali się pod adres wskazany przez pracownicę stacji benzynowej, do której chwilę wcześniej wstąpił podejrzany 49-latek. Mężczyzna kupił alkohol i powiedział ekspedientce, że zabił swoją żonę. Podał jej również swój adres zamieszkania. Kiedy kobieta wybierała numer alarmowy, sprawca zdążył już opuścić stację.

Funkcjonariusze przed wejściem do klatki schodowej musieli go obezwładnić, ponieważ mierzył sam do siebie z broni. Chwilę potem weszli do mieszkania, gdzie znaleźli zwłoki jego żony. Na miejscu przeprowadzono czynności m.in. z udziałem prokuratora, technika kryminalistyki i biegłego z zakresu medycyny sądowej.