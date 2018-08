Kłótnia o bezpieczeństwo Polski. Publicysta zarzuca posłowi "antypaństwowość" i "toksyczność"

Poseł PO Paweł Zalewski napisał na Twitterze, że PiS "rozbroił polską armię". Te słowa rozsierdziły Rafała Ziemkiewicza. Publicysta twierdzi, że problemem jest "totalna opozycja", która "gangrenuje życie publiczne", gdy jest daleko od władzy.

"Jeżeli gen. Różański mówi, że słaba i podzielona Polska może być celem ataku Rosji, trzeba to traktować śmiertelnie poważnie. I warto zadać pytanie, o stan rozbrojonej przez PiS polskiej armii" - napisał na Twitterze Paweł Zalewski.

Polityk zalączył we wpisie materiał WP z festiwalu Pol'and'Rock, w którym zacytowano byłego dowódcę generalnych polskich sił zbrojnych . Wpis zobaczył Rafał Ziemkiewicz i nie omieszkał go skomentować. W jego ocenie polityk odwraca kota ogonem.

"Diabeł się przebrał w ornat i na dzwoni... Bezpieczeństwu Polski zagrażacie wy, "totalna opozycja", postępująca według zasady - jak nie rządzimy, to podpalimy" - stwierdził. Zapewnił też, że Zalewski go "nie oszuka".

"Głęboki życiowu upadek" polityka

"Jesteście formacją antypaństwową, toksyczną, gangrenującą życie publiczne , taką samą jak przed wiekami różni Radziejowscy, Braniccy i Potoccy" - dodał Ziemkiewicz. I przypomniał, że kiedyś Zalewski należał do PiS-u i został przez tę partię "skrzywdzony".

"Wiem, PiS Pana skrzywdził, ale przyłączenie się dla zemsty do tego gangu to, sorry, głęboki życiowy upadek" - uznał.