Kłótnia Jakiego w programie. "Pan mnie obraził!"

- Czy pan uważa, że jeśli ktoś ma materiały pedofilskie, ale nie są to materiały, które przedstawiają jego samego, to coś zmienia? (...) Nikt nie mówił, że dotyczy do wszystkich osób, które są na granicy, ale pokazuje to, że wśród tych osób są osoby, które mogą stanowić zagrożenie - przekonywał Jaki.