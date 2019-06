Kłopoty partii Merkel. Zieloni partią numer 1 w Niemczech

Zieloni wyprzedzili CDU i są obecnie najpopularniejszą partią w Niemczech - wynika z najnowszego sondażu pracowni Forsa. Takiej sytuacji jeszcze w Niemczech nie było.

Sondaż pracowni Forsa nie jest pierwszym, który pokazuje zmianę lidera na niemieckiej scenie politycznej. Pierwsze takie badania traktowano jednak jak anomalie. Obecny sondaż pokazuje, że tak nie jest, bo taki sam wynik dały badania trzech innych ośrodków. To pierwsza taka sytuacja w historii Niemiec.

Z kolei według innego opublikowanego w sobotę sondażu Allensbach, CDU wciąż jest na pierwszym miejscu (29 proc.), ale Zieloni nadrobili do niej aż 8 punktów procentowych i są tuż za nią (25 proc.).

To nie przypadek

- Wzrost nie jest czymś tymczasowym i przypadkowym. To proces, który trwa od dawna i przekształca scenę polityczną w Niemczech - mówi dr Alexander Clarkson, politolog i niemcoznawca z King's College w Londynie. - Zieloni stopniowo charakter masowej partii ludowej - takiej, jaką dotąd była CDU - dodaje.

Na korzyść Zielonych działa fakt, że Niemcy coraz bardziej przejmują się kwestiami ekologii i zmiany klimatu. Badania pokazały, że dla większości głosujących w wyborach do Parlamentu Europejskiego był to temat numer jeden. Ale pomaga także to, że Zieloni odchodzą od radykalnie lewicowych postulatów i stają się bardziej pragmatyczną partią klasy średniej, zabierającym wyborców zarówno chadekom, jak i socjaldemokratom.