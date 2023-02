Kłopoty milionera z Nysy. Piotr K. z zarzutami

K. bagatelizuje sprawę i zwala winę na byłych wspólników w spółce Świat Przesyłek (to tej firmy dotyczy śledztwo), którzy donieśli na niego do prokuratury. "Śledztwo wciąż trwa, świadczy o tym fakt, że nie byłem jeszcze przesłuchiwany. W międzyczasie powołany został specjalista mający przeanalizować księgi rachunkowe spółki. Jestem przekonany o swojej niewinności, mało tego – to ja zostałem oszukany i poszkodowany, więc nie mam powodu do najmniejszej obawy w związku postępowaniem. Wstrzymałem prawnika, który miał w styczniu złożyć zawiadomienie przeciwko moim byłym wspólnikom. Zrobiłem to z myślą o szybkim zakończeniu sprawy"– odpowiada na nasze pytania.