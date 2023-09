Kłopoty Mariana Banasia. Prace NIK mogą zostać wstrzymane

Banaś przedstawił kolejnych kandydatów. Witek wstrzymuje się z decyzją

"Dziennik Gazeta Prawna" pisze w środę o paraliżu prac Najwyższej Izby Kontroli. Izba jest uzależniona bowiem od działań jej kolegium, bo to ono planuje prace NIK. Gremium powinno liczyć co do zasady 19 członków. Poza prezesem i jego zastępcami to przedstawiciele nauk prawnych lub ekonomicznych czy radcowie prezesa NIK – powoływani przez marszałka Sejmu na wniosek szefa NIK.