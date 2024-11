Klęska znanego posła PiS. "Nie uzyskał naszego poparcia"

Zgodnie ze statutem partii, na stanowisko szefa okręgu mogła kandydować tylko osoba z rekomendacją prezesa Kaczyńskiego. - Mogliśmy głosować tylko w sprawie osoby, która uzyskała rekomendację, ale nie byliśmy zmuszani do tego, żeby tę rekomendację zaakceptować. I jak widać jej nie zaakceptowaliśmy - podkreśliła Jemielity.

Radna oceniła, że wynik głosowania to sprzeciw wobec postawy Szynkowskiego vel Sęka. Jej zdaniem, poseł lekceważył lokalne struktury i nie angażował się w ich pracę. - Obawy o dalszą przyszłość komitetów wyrazili sami członkowie, nie dając panu posłowi mandatu zaufania - dodała.

Mimo braku wyboru nowego lidera, podczas zjazdu powołano nowy 20-osobowy zarząd partii w Poznaniu. Jemielity zaznaczyła, że w wyniku działań Szynkowskiego vel Sęka była jedną z trzech osób, które nie mogły kandydować do zarządu. - To też zdumiało głosujących członków PiS, ponieważ widać było, że dzieje się niesprawiedliwość. A my mamy w nazwie Prawo i Sprawiedliwość. I ona - sprawiedliwość - dzisiaj zatriumfowała - powiedziała.