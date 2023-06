Klęska rządu. Unijne miliardy nie płyną do Polski, mimo zaklinania rzeczywistości

- Co do samego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, mam nadzieję, że sędziowie zaczną podchodzić do sprawy w sposób odpowiedzialny i wyrok otrzymamy – stwierdził. Poseł unikał deklaracji, czy wierzy w wypłatę środków przed wyborami. – Nie chcę spekulować, życzyłbym sobie tego, ale to nie jest w moich rękach - dodał.