"Klątwa faraona". Egipcjanin wyjaśnił, na czym polega i jak przeżyć

Ekspert zdradził również, jak można uniknąć takiego losu: - Zaledwie dwa tygodnie temu znalazłem zapieczętowany sarkofag o wadze 25 ton, około 18 metrów pod ziemią. Wieko ważyło przeszło sześc ton. Dwóch robotników zaczęło go dla mnie otwierać. Kiedy podnieśli pokrywę, zostawiłem go otwartego na pół godziny, żeby stęchłe powietrze wyszło ze środka i zostało zastąpione świeżym. Po tym czasie nachyliłem się nad nim, wkładając głowę do środka i nic. Oto klątwa faraonów - powiedział Hawass.