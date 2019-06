Klamka zapadła. Patryk Jaki składa rezygnację

- Odchodzę z Ministerstwa Sprawiedliwości - poinformował Patryk Jaki. To konsekwencja wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Patryk Jaki ogłosił decyzję na briefingu w Ministerstwie Sprawiedliwości. - W związku z wyborem na posła do PE, od jutra odchodzę z Ministerstwa Sprawiedliwości. Składam rezygnację zarówno z funkcji sekretarza stanu, jak i przewodniczącego komisji weryfikacyjnej - podkreślił.

W dniu ogłoszenia decyzji Jaki był też gościem Radia Opole. - Uważam, że zostawiam po sobie nową jakość pełnienia funkcji poselskiej. Widzę, jak kolejni wiceministrowie z naszego regionu próbują iść tą drogą. Widzą, że ważne jest to, żeby cały czas być aktywnym. Uważam, że to pewien standard zachowań, który nawet, jak się zmieni władza w Polsce, to pozostanie - stwierdził.