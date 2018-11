Kim jest sędzia, która naraziła się zwolennikom Kaczyńskiego? Wydała wyrok korzystny dla Kurskiego

Wrogiem numer jeden zwolenników PiS od czwartku jest Weronika Klawonn. To ona stoi na czele składu orzekającego w sprawie Jarosław Kaczyński – Lech Wałęsa. Mało kto zauważa, że ma na koncie wyrok korzystny dla człowieka "dobrej zmiany".

Wytknęli jej m.in., że na jednym z protestów w obronie niezależności sądów miała koszulkę z napisem "konstytucja". Taką samą, jaką na rozprawę założył były prezydent. "Wałęsa w koszulce z 'Konstytucją' to nic! Takie same nosi... sędzia w jego procesie " – napisał na Twitterze redaktor naczelny "Gazety Polskiej" Tomasz Sakiewicz .

Prawa strona szybko prześwietliła wyroki, w jakich orzekała sędzia Klawonn. Nikt nie wspomina jednak o jednym, który nie pasuje do narracji. Gdy Jacek Kurski, prezes TVP, pozwał do sądu jeden z tabloidów, sędzia przyznała mu rację i zasądziła przeprosiny za naruszenie dóbr osobistych Kurskiego.

"Doszło do sytuacji nie do zaakceptowania i nie pozostawiającej złudzeń, że sąd ma już 'wydrukowany wyrok'" – pisał wówczas Latkowski na Twitterze. Innym powodem do atakowania sędzi jest choćby to, że nominację sędziowską otrzymała w 2010 roku z rąk ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości przekonuje, że obrona Jarosława Kaczyńskiego mogłaby wystąpić o wyłączenie sędzi. - Jeśli sędzia jest w tej samej koszulce, w której przyszedł pozwany, i później swoim zachowaniem pokazuje pewne faworyzowanie strony pozwanej, traktowania strony pozwanej, jakby była powodem, czyli zupełnie odwrócenie o 180 stopni tego, jak to powinno wyglądać, to mamy pewne wątpliwości – mówił w Polskim Radiu24 Jan Kanthak.