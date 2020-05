Kim jest Paulina Kosiniak-Kamysz? Może być Pierwszą Damą

Kim jest Paulina Kosiniak-Kamysz?

Paulina Kosiniak-Kamysz to żona kandydata Koalicji Polskiej - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz 15 w wyborach prezydenckich, Władysława Kosiniaka-Kamysza. Głośno o małżonce polityka zrobiło się podczas kampanii wyborczej. W trakcie jednej z konwencji w Jasionce mówiła do swojego męża "chodź tygrysie, scena jest twoja", co na jakiś czas stało się przydomkiem kandydata.