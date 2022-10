Kim Dzong Un: testy rakietowe to "oczywiste ostrzeżenie i wyraźna demonstracja" dla wrogów

Władze Korei Północnej przekazały, że zeszłotygodniowe testy rakietowe to symulacja uderzenia taktyczną bronią jądrową w Południe. Kim Dzong Un powiedział, że jego siły są "w każdej chwili całkowicie gotowe, by uderzyć i zniszczyć cele". Dyktator przyznał też, że nie widzi powodu, by rozmawiać i negocjować z "wrogami".