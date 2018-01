Kilkunastomiesięczna dziewczynka odebrana przez Jugendamt wróciła do rodziców. Zastępca Ziobry chwali się sukcesem

"Jest dobrze" - napisał wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik informując o powrocie do rodziców kilkunastomiesięcznej dziewczynki, którą kilka tygodni temu odebrał rodzicom Jugendamt. Chodzi o malutką Michalinę, którą niemiecka służba zabrała z domu pod nieobecność rodziców (opiekowała się nią babcia). Rodzice doszli do porozumienia z niemieckim sądem.

Ministerstwo Sprawiedliwości tryumfuje. Michał Wójcik, zastępca Zbigniewa Ziobry , pochwalił się szczęśliwym finałem głośnej kilka miesięcy temu sprawy. "Kilkunastomięsieczna dziewczynka (nasza obywatelka) zabrana przed kilkoma tygodniami przez niemiecki Jugendamt wraca do rodziców po spełnieniu warunków ugody przed sądem niemieckim" - napisał na Twitterze. Chodzi o kilkunastomiesięczną Marcelinę.

O tej sprawie było głośno w listopadzie, gdy rodzice dziecka nagłośnili ją w mediach i poprosili o pomoc Ministerstwo Sprawiedliwości. Pisaliśmy o niej także w Wirtualnej Polsce. 15 października, około godziny 2 w nocy, 10-miesięczna wówczas Michalina została zabrana przez dwie urzędniczki Jugendamtu w Hamburgu. W domu miało dojść wcześniej do sprzeczki, w trakcie której Ilona Kwiatkowska - matka dziecka - miała zasłabnąć. Jej mąż zadzwonił do matki i poprosił ją o przyjazd i wezwanie pogotowia. Razem z ratownikami przyjechali policjanci, a małżeństwo pojechało do szpitala, zostawiając dziecko z babcią.