Kilkaset beczek z chemikaliami. Składowisko obok Odry

Inspektorzy wystąpili także do prezydenta Szczecina z prośbą o usunięcie odpadów. WIOŚ podkreśla, że samorząd powinien przeprowadzić także badania gruntu, by sprawdzić, czy toksyczne odpady nie wpłynęły na środowisko. Jeśli się to potwierdzi, będzie konieczne oczyszczanie gruntu.