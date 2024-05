Kijów zastrasza "niewygodnych" dziennikarzy. Grożą wysłaniem na front

Efektem ujawnienia tej afery było podanie się do dymisji ministra obrony Ukrainy Ołeksija Reznikowa we wrześniu 2023 roku. Po ujawnieniu procederu Nikołow był wielokrotnie zastraszany w mediach społecznościowych. Groźby te nie pozostały tylko na poziomie słów - w styczniu tego roku dwóch zamaskowanych mężczyzn próbowało wtargnąć do jego mieszkania, oskarżając go o wrogą postawę wobec Ukrainy.