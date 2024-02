Kierowca wjechał w kapliczkę i dachował. Zatrzymano pijanego mężczyznę

Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Staffa w Radomsku. Z relacji policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że kierowca Peugeota 307 prawdopodobnie stracił kontrolę nad pojazdem, co doprowadziło do zderzenia z przydrożną kapliczką i następnie dachowania samochodu.