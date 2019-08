Kierowca potrącił policjanta. Był kompletnie pijany

43-letni kierowca volkswagena polo uciekał przed policją w Stoczku Łukowskim (woj. lubelskie). Podczas pościgu potrącił jednego z funkcjonariuszy, którzy próbowali go zatrzymać. Mężczyzna miał we krwi 2 promile alkoholu.

We wtorek późnym wieczorem policjanci patrolujący ulice Stoczka Łukowskiego usiłowali zatrzymać do kontroli kierowcę volkswagena polo. Na widok radiowozu 43-latek gwałtownie zwolnił, a potem "jechał wężykiem". Funkcjonariusze ruszyli za nim i zaczęli dawać mu sygnały do zatrzymania.

Badanie wykazało, że mężczyzna miał we krwi 2 promile alkoholu i nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Według ustaleń policji, nie był to pierwszy raz, gdy mężczyzna prowadził po pijanemu. Pirat drogowy trafił do aresztu. Jego sprawa została przekazana do prokuratury z wnioskiem o wystąpienie do sądu o tymczasowe aresztowanie.